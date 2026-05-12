Доплаты пенсионерам в Харьковской области начисляются за каждый полный год работы, превышающий установленный законом минимальный порог, сообщает Politeka.

Согласно действующему законодательству, право на такие доплаты для пенсионеров в Харьковской области имеют граждане, официально работавшие сверх необходимой нормы.

Это оказывает непосредственное влияние на итоговый размер их обеспечения.

Как информируют ПФУ, базой для расчета является основная сумма пенсии, определенная с учетом заработка и общего стажа конкретного лица.

Система пенсионного обеспечения в Украине работает по принципу стимулирования продолжительной трудовой деятельности. Важно понимать, что пенсионные выплаты состоят не только из основной части, но и разных дополнительных бонусов.

Одним из наиболее весомых инструментов корректировки выплат именно доплаты для пенсионеров в Харьковской области, которые назначаются за стаж сверх установленного лимита.

Размер этой надбавки регулируется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". За каждый год, который человек отработал сверх нормы, к пенсии прибавляется 1 процент от ее основного размера.

Однако законодательство устанавливает определенное ограничение, согласно которому сумма такого повышения за один год не может быть больше 1 процента от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году показатель прожиточного минимума для этой категории граждан зафиксирован на уровне 2595 гривен. Это означает, что максимальный размер надбавки за один дополнительный год стажа составляет 25 гривен 95 копеек.

Если у пенсионера накоплено много лет сверх нормы, итоговые выплаты могут превысить 500 гривен в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала, что подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, что по 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.