В компании АО "ДТЭК Одесские электросети" показали плановые графики отключения света в Одесской области на 13 мая.

Графики отключения света продлятся по отдельным адресам в Одесской области, ограничения запланированы на 13 мая.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Украинцам сделали подробный график отключения света в Одесской области на 13 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

В компании АО «ДТЭК Одесские электросети» отмечают, что все такие плановые ремонтные работы носят профилактический характер и направлены на стабилизацию работы энергосистемы, особенно накануне периодов повышенной нагрузки на сети.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в селе Граденыци. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов на следующих улицах:

Дружбы, Сонячна, Хутирська, Шырока, пров. Тыхый, пров. Чорноморськый.

Как сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети», временные ограничения электроснабжения будут введены 13 мая 2026 года сразу в нескольких населенных пунктах.

В частности, в селе Гонората электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 19:00. В этот же период без света частично останется и деревня Глыбочок. Там профилактические работы будут проводиться на улице Центральной.

Кроме того, плановые отключения коснутся и села Вознесенка Перша. По предварительной информации, работы на электросетях продлятся 13 мая с 09:00 до 19:00.

