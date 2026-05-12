Гуманитарная помощь в Харькове ориентирована на поддержку части украинских пенсионеров и не только.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове доступна в виде важных услуг, готовых предоставить в организации Каритас, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится на сайте Каритас.

В Харькове реализуется социальный проект, направленный на повышение качества жизни жильцов через предоставление услуг по уходу на дому. Гуманитарная помощь в Харькове ориентирована на поддержку одиноких пенсионеров, лиц с тяжелыми заболеваниями, немощных пациентов, а также внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи.

Цель проекта – обеспечить таким людям возможность как можно дольше оставаться в привычной домашней среде и вести максимально самостоятельный образ жизни.

Оказание помощи осуществляет команда квалифицированных специалистов, сочетающих профессиональный опыт и высокий уровень мотивации для поддержки тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках инициативы предусмотрен широкий спектр услуг. В частности, специалисты осуществляют уход за телом больных и немощных людей, помогают в ведении домашнего хозяйства, консультируют родственников и обучают их базовым навыкам ухода. Также предоставляется возможность временного использования реабилитационного оборудования.

Отдельное внимание уделяется медицинскому сопровождению: специалисты осуществляют регулярный мониторинг состояния здоровья подопечных, в частности измеряют уровень сахара в крови и артериальное давление, проводят обработку ран и пролежней, а также выполняют другие необходимые процедуры, включая уход за глазами.

Кроме непосредственных услуг по уходу, проект также способствует доступу социально незащищенных категорий населения к необходимому медицинскому и реабилитационному оборудованию.

Среди доступных средств – ходунки и роллеры с регулировкой высоты, противопролежневые матрасы, опорные палки с антискользящим механизмом, локтевые и паховые костыли, сложные регулируемые ходунки, прикроватные туалетные стулья, насадки на унитаз, приспособления для купания лежачих пациентов, инвалид.

