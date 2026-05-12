Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновили расчеты по нескольким жилищно-коммунальным направлениям, сообщает Politeka.

В городе просмотрели квартплату – показатель вырос примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн за квадратный метр ежемесячно. Отдельно изменили и тарифы на вывоз бытовых отходов: начисления поднялись на 36% и достигли 43,85 грн. с одного человека.

Коммунальные службы отмечают, что часть действующих льготных условий больше не применяют. Ощутимо это отразится на домохозяйствах с электроотоплением, тогда как другие категории потребителей будут иметь меньше дополнительной нагрузки в платежках.

На общегосударственном уровне тариф на электроэнергию остается без изменений – 4,32 грн за кВт-ч. Предыдущий режим регулирования завершился в конце апреля, новые решения по корректировке стоимости пока не обнародованы.

Для домохозяйств, которые пользовались зимней льготой 2,64 грн за первые 2000 кВтч, с мая действует стандартная система начислений без сезонных скидок из-за завершения отопительного периода.

Газовый сегмент остается стабильным: компания «Нефтегаз» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому к апрелю 2027 года цена составляет 7,96 грн за кубометр для действующих клиентов с автоматическим продлением.

В сфере водоснабжения также произошли изменения. В Килийском обществе предприятие обновило расценки из-за роста расходов на электроэнергию и закупки: вода подорожала до 63,41 грн за кубометр, а водоотвод — до 57,65 грн.

В результате повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало обновленную структуру ежемесячных расходов для жителей Черноморска и окрестных территорий, охватив сразу несколько ключевых коммунальных направлений.

