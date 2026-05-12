Новый график движения транспорта в Тернопольской области начал действовать в одном из важных пригородных и межобластных направлений, сообщает Politeka.

Изменения касаются популярного маршрута, соединяющего областной центр с рядом населенных пунктов.

Перевозчики официально известили людей о том, что следует учитывать новый график движения транспорта в Тернопольской области.

Автобус с маршрутом Фащевка - Подволочиск - Тернополь теперь выглядит иначе. Пассажирам рекомендуют быть внимательными, поскольку обновление вступило в силу с 12 мая 2026 года.

Новый график движения транспорта в Тернопольской области разработан с учетом пиковых часов погрузки, когда количество пассажиров на остановках традиционно растет.

Первый выезд автобуса начинается довольно рано. В 06:50 транспорт выезжает из Подволочиска и уже в 07:50 прибывает в Фащевку.

После небольшой остановки в 08.40 он снова возвращается в Подволочиск, откуда в 09.00 держит курс на областной центр.

В Тернополь пассажиры прибывают в 10:05. Такой утренний рейс наиболее удобен для тех, кто имеет дела в городе в первой половине дня.

Второй ежедневный рейс стартует из Тернополя в 11:50. В 13:00 автобус делает остановку в Подволочиске, а уже через пять минут, в 13:05 продолжает курсирование дальше.

Прибытие в Фащевку по плану пройдет в 14:20. На обратный путь в Подволочиск транспорт отправляется почти сразу и прибывает туда в 15:15.

После пятиминутной стоянки, в 15:20, автобус снова следует в Тернополь, где пассажиры будут в 16:40. Завершающий, третий рейс дня, ориентированный на вечернее время.

Автобус выезжает из Тернополя в 17.05 и прибывает в Подволочиск в 18.00. Традиционно через пять минут, в 18:05, он отправляется дальше по маршруту и ​​в 19:00 добирается до Фащевки.

Финальная точка этого маршрута завершается возвращением в Подволочиск в 20:05.

