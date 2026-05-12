Украинцам показали вводимые в Днепропетровской области плановые графики отключения света на 13 мая.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 13 мая продлятся много часов подряд, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Украинцам показали графики отключения света в Днепропетровской области 13 мая. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы.

13.05.2026 с 07:30–19:00 часа будут выключать электричество в городе Жовти Воды. Свет исчезнет по следующим адресам:

Героив Чорнобыля — 2, 4, 6

Заводська — 2, 19, 19/3, 21

Мыхайла Грушевського — 2, 4, 4А, 6-16 (парные)

Сергия Федорченка — 1-5, 7-9, 11-19 (непарные)

Соборна — 2, 2А, 4-14 (парные), 16А

пров. Родынный — 2, 2А, 2Б, 2В

Сообщается о плановых работах в Криворожском районе в селе Радушне, которые запланированы на 13 мая с 07:30 до 18:00 по адресу:

Зоологічна — 8А

Центральна — 1А

Шильна — 1, 1А, 2-11, 15

пров. Шкильный — 8

На 13 мая с 09:00 до 17:00 не будет электричества в городе Перещепыне. Электричество исчезнет по адресам:

Вильна — 56, 58, 60, 62, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87

пров. Затышный — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50

Калынова — 102

Незалежностм — 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146-151, 153, 155, 157, 159

Степова — 1, 3, 5, 9, 11, 11/А

Также дополнительные графики отключений будут действовать в поселке Мыролюбивка с 09:00 до 17:00. Они охватят следующие адреса:

Весела — 8, 10, 12, 14, 16, 18-24, 26-33, 35, 37, 41

Вышнева — 2-13, 15-17, 21-30, 24/А

Зализнычна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Мыру — 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Нызова — 1, 3, 5

Новоселивська — 1-3, 5-7, 9-29, 32

Садова — 2-24, 26-27, 29

Трансформаторна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-30

Тупыкова — 1-6

Центральна — 6

Шкильна — 1-5, 7, 9.

