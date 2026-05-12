Графики отключения света в Днепропетровской области на 13 мая продлятся много часов подряд, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.
Украинцам показали графики отключения света в Днепропетровской области 13 мая. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы.
13.05.2026 с 07:30–19:00 часа будут выключать электричество в городе Жовти Воды. Свет исчезнет по следующим адресам:
- Героив Чорнобыля — 2, 4, 6
- Заводська — 2, 19, 19/3, 21
- Мыхайла Грушевського — 2, 4, 4А, 6-16 (парные)
- Сергия Федорченка — 1-5, 7-9, 11-19 (непарные)
- Соборна — 2, 2А, 4-14 (парные), 16А
- пров. Родынный — 2, 2А, 2Б, 2В
Сообщается о плановых работах в Криворожском районе в селе Радушне, которые запланированы на 13 мая с 07:30 до 18:00 по адресу:
- Зоологічна — 8А
- Центральна — 1А
- Шильна — 1, 1А, 2-11, 15
- пров. Шкильный — 8
На 13 мая с 09:00 до 17:00 не будет электричества в городе Перещепыне. Электричество исчезнет по адресам:
- Вильна — 56, 58, 60, 62, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87
- пров. Затышный — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50
- Калынова — 102
- Незалежностм — 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146-151, 153, 155, 157, 159
- Степова — 1, 3, 5, 9, 11, 11/А
Также дополнительные графики отключений будут действовать в поселке Мыролюбивка с 09:00 до 17:00. Они охватят следующие адреса:
- Весела — 8, 10, 12, 14, 16, 18-24, 26-33, 35, 37, 41
- Вышнева — 2-13, 15-17, 21-30, 24/А
- Зализнычна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Мыру — 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Нызова — 1, 3, 5
- Новоселивська — 1-3, 5-7, 9-29, 32
- Садова — 2-24, 26-27, 29
- Трансформаторна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-30
- Тупыкова — 1-6
- Центральна — 6
- Шкильна — 1-5, 7, 9.
