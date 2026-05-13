Подорожчання продуктів у Чернігівській області набирає обертів: у травні помітно зросли розцінки на ковбасні вироби та бакалію, а окремі позиції додали понад сотню гривень лише за місяць, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільший стрибок зафіксували у сегменті м’ясної продукції. Кілограм вареної ковбаси «Глобино лікарська» наразі коштує в середньому 512,60 грн. Для порівняння, у квітні середній показник становив 406,69 грн. Таким чином приріст перевищив 150 грн.

Аналітика торговельних мереж свідчить, що ще на початку квітня товар продавався по 359 грн, однак уже після середини місяця ціна різко піднялася. У травні показники знову повернулися до рівня понад 500 грн за кілограм.

Водночас дорожчає й базова бакалія. Середня вартість гречки піднялася до 81,80 грн за кілограм проти 69,21 грн у квітні. Найвищу позначку серед супермаркетів зафіксували у Megamarket — 96,50 грн.

У Metro крупу продають за 75 грн, а в Novus — по 73,89 грн. Попри різницю між мережами, загальна тенденція залишається однаковою — поступове зростання у більшості категорій щоденного споживання.

Експерти пояснюють ситуацію збільшенням витрат на логістику, енергоносії та сировину. Додатковий вплив мають коливання постачання й навантаження на виробничий сектор.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області особливо помітне для домогосподарств, які регулярно купують соціально важливі товари, адже навіть незначне підвищення у різних категоріях поступово формує відчутне навантаження на сімейний бюджет.

Фахівці ринку припускають, що найближчими тижнями цінова динаміка може зберегтися, особливо у сегментах м’ясної продукції та круп.

