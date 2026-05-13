Подорожание проезда в Сумской области стало одной из главных тем обсуждения в Ахтырке, где власти и перевозчики готовят пересмотр тарифов на городские маршруты, сообщает Politeka.

Сейчас в обществе функционируют только 12 направлений из 23, работавших ранее. Сокращение транспортной сети связывается с дефицитом кадров и нехваткой водителей после мобилизационных процессов.

Действующая стоимость поездки – 13 гривен – остается неизменной с 2023 года. Представители отрасли объясняют, что за этот период существенно выросли расходы на горючее, ремонт автобусов и заработную плату работников.

Подорожание проезда в Сумской области уже повлияло на финансовые показатели перевозчиков, из-за чего предприятия начали пересматривать модели работы маршрутов.

По данным расчетам, фактическая себестоимость одной поездки составляет от 20,09 до 37,48 грн в зависимости от направления. Именно поэтому в городе рассматривается вариант установления единого тарифа на уровне 20 гривен.

Проекты соответствующих решений уже были обнародованы для общественного ознакомления. Пока официальных обращений или замечаний от жителей не зафиксировано.

В то же время, в городе планируют сохранить социальные льготы. Для школьников младших классов может действовать тариф 10 гривен, а отдельные категории населения будут и дальше пользоваться бесплатными перевозками.

Местные жители активно обсуждают возможные изменения в соцсетях и обращают внимание не только на стоимость, но и техническое состояние автобусов и регулярность движения.

Окончательное решение новых расценок будет принимать исполнительный комитет после анализа экономических материалов и результатов общественного обсуждения.

