Подорожчання проїзду в Сумській області стало однією з головних тем обговорення в Охтирці, де влада та перевізники готують перегляд тарифів на міські маршрути, повідомляє Politeka.

Наразі у громаді функціонують лише 12 напрямків із 23, які працювали раніше. Скорочення транспортної мережі пов’язують із дефіцитом кадрів та нестачею водіїв після мобілізаційних процесів.

Чинна вартість поїздки — 13 гривень — залишається незмінною з 2023 року. Представники галузі пояснюють, що за цей період суттєво зросли витрати на пальне, ремонт автобусів і заробітну плату працівників.

На цьому тлі Подорожчання проїзду в Сумській області вже вплинуло на фінансові показники перевізників, через що підприємства почали переглядати моделі роботи маршрутів.

За поданими розрахунками, фактична собівартість однієї поїздки становить від 20,09 до 37,48 грн залежно від напрямку. Саме тому в місті розглядають варіант встановлення єдиного тарифу на рівні 20 гривень.

Проєкти відповідних рішень уже оприлюднили для громадського ознайомлення. Наразі офіційних звернень або зауважень від мешканців не зафіксовано.

Водночас у місті планують зберегти соціальні пільги. Для школярів молодших класів може діяти тариф 10 гривень, а окремі категорії населення й надалі користуватимуться безкоштовними перевезеннями.

Місцеві жителі активно обговорюють можливі зміни у соцмережах та звертають увагу не лише на вартість, а й на технічний стан автобусів та регулярність руху.

Остаточне рішення щодо нових розцінок ухвалюватиме виконавчий комітет після аналізу економічних матеріалів і результатів громадського обговорення.

