Подорожчання проїзду в Луцьку стало однією з головних тем для обговорення після ініціативи перевізників підняти вартість поїздки до 24 гривень, повідомляє Politeka.

Питання перегляду тарифної політики розглянули під час зустрічі за участі представників мерії, транспортних компаній та громадськості. Нині базовий квиток коштує 18 гривень, а для школярів діє окремий пільговий рівень — 12.

Остаточний висновок щодо нових розцінок має ухвалити виконавчий комітет після завершення регуляторних процедур і перевірки фінансових розрахунків.

Автоперевізники пояснюють необхідність коригування суттєвим збільшенням витрат. Насамперед ідеться про пальне, технічне обслуговування автобусів, закупівлю деталей та страхування транспорту.

За попередніми підрахунками, у старих документах дизельне пальне враховували на рівні близько 50 гривень за літр. У нових економічних моделях цей показник уже сягає понад 80 гривень.

У міськраді зазначають, що фінансові параметри формували відповідно до державної методики, враховуючи пасажиропотік і витрати підприємств за останній період.

Також перевізники звертають увагу на відсутність повної компенсації за пільгові рейси та витрати, пов’язані з оновленням автопарку. Через це подорожчання проїзду в Луцьку називають одним із способів уникнути скорочення маршрутів і зберегти стабільний графік руху.

Очікується, що фінальне рішення щодо тарифу ухвалять найближчим часом під час засідання виконкому міської ради.

Після затвердження рішення нові тарифи почнуть діяти у визначені міською владою строки.

