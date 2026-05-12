Графики отключения света в Полтавской области на 13 мая продлятся много часов подряд.

Дополнительные графики отключения света на 13 мая продлятся много часов в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 13 мая продлятся в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Следует учесть возможные перебои с электроснабжением.

13.05.2026 года с 08:00–17:00 часов в селе Петривка-Роменська исчезнет электричество, однако только в домах, расположенных по следующим адресам:

Выноградна — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Вознесинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Молодижна — 5, 7, 9, 11

Покровська — 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 41А, 43

Спортывна — 14

Шкильна — 1, 3, 6

13.05.2026 года с 08:00–17:00 часов в селе Велыке будут длиться дополнительные графики отключения света. Они охватят следующие улицы:

Андрияшивська — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63

пров. Андрияшивськый — 2, 4, 7, 15

Вышнева — 21

Лугова — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 36

Молодижна — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

С 08:00–17:00 часа будут выключать электричество в селе Вепрык из-за работ по капитальному ремонту. Свет исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:

Васюты — 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 126, 127, 129

пров. Ветерынарный — 5, 6, 7, 9, 11

Выгинська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Мизерного — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 27, 31

Нафтобазивська — 30

Охтырська — 2А, 4, 5, 9, 10, 12

пров. Охтырськый — 5, 6, 9, 14

Пивденна — 40, 44, 46, 48, 56, 58, 59

Польова — 4, 12, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 48

пров. Польовый — 1, 2, 3, 7

С 08:00–17:00 часов в селе Мартынивка отсутствует электроэнергия. Свет исчезнет только по отдельным адресам:

Гоголя — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6

Драгоманова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 44

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16

Польова — 2, 4, 6, 12

пров. Польовый — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8

Сергия Кваши — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Спортывна — 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Шевченка — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26

пров. Шевченка — 1

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

