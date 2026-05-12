Додаткові графіки відключення світла на 13 травня будуть тривати багато годин у Полтавській області, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 травня будуть тривати у зв'язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами. Варто врахувати можливі перебої з електропостачанням.

13.05.2026 року з 08:00–17:00 години в селі Петрівка-Роменська зникне електрика, проте тільки в будинках, які розташовані за наступними адресами:

Виноградна — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Вознесінська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Молодіжна — 5, 7, 9, 11

Покровська — 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 41А, 43

Спортивна — 14

Шкільна — 1, 3, 6

13.05.2026 року з 08:00–17:00 години в селі Велике будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні вулиці:

Андріяшівська — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63

пров. Андріяшівський — 2, 4, 7, 15

Вишнева — 21

Лугова — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 36

Молодіжна — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Веприк через виконання робіт з капітального ремонту. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Васюти — 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 126, 127, 129

пров. Ветеринарний — 5, 6, 7, 9, 11

Вигінська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Мізерного — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 27, 31

Нафтобазівська — 30

Охтирська — 2А, 4, 5, 9, 10, 12

пров. Охтирський — 5, 6, 9, 14

Південна — 40, 44, 46, 48, 56, 58, 59

Польова — 4, 12, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 48

пров. Польовий — 1, 2, 3, 7

З 08:00–17:00 години в селі Мартинівка буде відсутня електроенергія. Світло зникне лише за окремими адресами:

Гоголя — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6

Драгоманова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 44

Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16

Польова — 2, 4, 6, 12

пров. Польовий — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8

Сергія Кваші — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Спортивна — 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Шевченка — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26

пров. Шевченка — 1

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

