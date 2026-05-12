Додаткові графіки відключення світла на 13 травня будуть тривати багато годин у Полтавській області, повідомляє видання Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 травня будуть тривати у зв'язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами. Варто врахувати можливі перебої з електропостачанням.
13.05.2026 року з 08:00–17:00 години в селі Петрівка-Роменська зникне електрика, проте тільки в будинках, які розташовані за наступними адресами:
- Виноградна — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Вознесінська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Молодіжна — 5, 7, 9, 11
- Покровська — 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 41А, 43
- Спортивна — 14
- Шкільна — 1, 3, 6
13.05.2026 року з 08:00–17:00 години в селі Велике будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні вулиці:
- Андріяшівська — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63
- пров. Андріяшівський — 2, 4, 7, 15
- Вишнева — 21
- Лугова — 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 36
- Молодіжна — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Веприк через виконання робіт з капітального ремонту. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:
- Васюти — 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 126, 127, 129
- пров. Ветеринарний — 5, 6, 7, 9, 11
- Вигінська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32
- Мізерного — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 27, 31
- Нафтобазівська — 30
- Охтирська — 2А, 4, 5, 9, 10, 12
- пров. Охтирський — 5, 6, 9, 14
- Південна — 40, 44, 46, 48, 56, 58, 59
- Польова — 4, 12, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 48
- пров. Польовий — 1, 2, 3, 7
З 08:00–17:00 години в селі Мартинівка буде відсутня електроенергія. Світло зникне лише за окремими адресами:
- Гоголя — 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6
- Драгоманова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 44
- Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16
- Польова — 2, 4, 6, 12
- пров. Польовий — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8
- Сергія Кваші — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Спортивна — 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Шевченка — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26
- пров. Шевченка — 1
- Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
