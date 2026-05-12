Графики отключения света в Сумской области на 13 мая продлятся только в отдельных населенных пунктах и по определенному времени, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в нескольких общинах со ссылкой на «Сумиобленерго».
Графики отключения света в Сумской области связаны с проведением профилактических и технических работ на сетях. Энергетики призывают жителей заранее учесть эти ограничения при планировании ежедневных дел, поскольку подача электроэнергии будет производиться по четко определенному расписанию.
Все работы носят плановый характер и направлены на повышение надежности электроснабжения в регионе после завершения технического обслуживания сетей.
Отдельные дополнительные отключения планируются в пгт Недрыгайлив. 13 мая 2026 с 08:00 до 20:00 у части потребителей будет временно отсутствовать электроснабжение в связи с проведением технического обслуживания электросетей. На 12 часов обесточения коснется улицы Шкильна 12.
Шосткинский РЭС сообщает о прекращении подачи электроэнергии в связи с ремонтными работами по Собицкому старостинскому округу. В этот период украинцы останутся без электроэнергии до завершения регламентных работ.
С 09:00 до 18:00 в этой связи будет прекращена подача электроэнергии в селе Собыч по адресам:
- ул. Колосивська, 1-147;
- ул. Садова, 1-22;
- ул. Затышна, 2-41;
- ул. Вербычивка, 1-106;
- ул. Новоселивка, 1-61;
- ул. Центральна, 2-9, 59-71;
- ул. Ланивська, 1-99;
- ул. Молодижна, 2-28;
- ул. Городок, 3-89;
- ул. Памяти Героив, 30;
- ул. Лисна, 2-103;
- ул. Мыслывська, 1-14;
- лесничество; старостат; магазины; церковь; Киевстар; магазин.
