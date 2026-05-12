Графики отключения света в Сумской области связаны с проведением профилактических и технических работ на сетях.

Графики отключения света в Сумской области на 13 мая продлятся только в отдельных населенных пунктах и ​​по определенному времени, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах со ссылкой на «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области связаны с проведением профилактических и технических работ на сетях. Энергетики призывают жителей заранее учесть эти ограничения при планировании ежедневных дел, поскольку подача электроэнергии будет производиться по четко определенному расписанию.

Все работы носят плановый характер и направлены на повышение надежности электроснабжения в регионе после завершения технического обслуживания сетей.

Отдельные дополнительные отключения планируются в пгт Недрыгайлив. 13 мая 2026 с 08:00 до 20:00 у части потребителей будет временно отсутствовать электроснабжение в связи с проведением технического обслуживания электросетей. На 12 часов обесточения коснется улицы Шкильна 12.

Шосткинский РЭС сообщает о прекращении подачи электроэнергии в связи с ремонтными работами по Собицкому старостинскому округу. В этот период украинцы останутся без электроэнергии до завершения регламентных работ.

С 09:00 до 18:00 в этой связи будет прекращена подача электроэнергии в селе Собыч по адресам:

ул. Колосивська, 1-147;

ул. Садова, 1-22;

ул. Затышна, 2-41;

ул. Вербычивка, 1-106;

ул. Новоселивка, 1-61;

ул. Центральна, 2-9, 59-71;

ул. Ланивська, 1-99;

ул. Молодижна, 2-28;

ул. Городок, 3-89;

ул. Памяти Героив, 30;

ул. Лисна, 2-103;

ул. Мыслывська, 1-14;

лесничество; старостат; магазины; церковь; Киевстар; магазин.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.