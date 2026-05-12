Графіки відключення світла у Сумській області на 13 травня пов’язані з проведенням профілактичних та технічних робіт на мережах.

Графіки відключення світла у Сумській області на 13 травня будуть тривати лише в окремих населених пунктах та за визначеним часом, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в кількох громадах з посиланням на «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 13 травня пов’язані з проведенням профілактичних та технічних робіт на мережах. Енергетики закликають мешканців заздалегідь врахувати ці обмеження під час планування щоденних справ, оскільки подача електроенергії здійснюватиметься за чітко визначеним розкладом.

Всі роботи мають плановий характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання в регіоні після завершення технічного обслуговування мереж.

Окремі додаткові відключення заплановані у смт Недригайлів. 13 травня 2026 року з 08:00 до 20:00 у частини споживачів буде тимчасово відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням технічного обслуговування електромереж. На 12 годин поспіль знеструмлення торкнеться вулиці Шкільна 12.

Шосткинський РЕМ повідомляє про припинення подачі електроенергії в зв'язку з ремонтними роботами по Собицькому старостинському окрузі. У цей період українці залишаться без електроенергії до завершення регламентних робіт.

З 09:00 до 18:00 в зв’язку з цим буде припинено подачу електроенергії в селі Собич по адресам:

вул. Колосівська, 1-147;

вул. Садова, 1-22;

вул. Затишна, 2-41;

вул. Вербичівка, 1-106;

вул. Новоселівка, 1-61;

вул. Центральна, 2-9, 59-71;

вул. Ланівська, 1-99;

вул. Молодіжна, 2-28;

вул. Городок, 3-89;

вул. Пам'яті Героїв, 30;

вул. Лісна, 2-103;

вул. Мисливська, 1-14;

лісництво; старостат; магазини; церква; Київстар; магазин.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені.