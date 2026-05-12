Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области стала частью большой инициативы УВКБ ООН направленной на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Международные организации отмечают, что в 2025-2026 годах количество внутренне перемещенных лиц в Украине остается на уровне более 4 миллионов человек.

Именно из-за столь значительного количества нуждающихся гуманитарные программы продолжают действовать и расширять охват территорий.

Многоцелевая денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области позволяет людям закрывать базовые потребности в продуктах питания в средствах гигиены и оплате временного жилья.

Система начисления средств построена таким образом, чтобы каждый человек в составе домохозяйства ощутил реальную поддержку.

Программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3600 гривен на одного человека. Поскольку выплаты рассчитаны на три месяца, каждый получатель в итоге должен получить 10800 гривен.

Оформить такие выплаты могут далековато не все граждане со статусом переселенца. Приоритет предоставляется тем, кто получил официальную справку ВПЛ за последние шесть месяцев.

Денежная помощь в Полтавской области назначается семьям, доход которых не превышает 6318 гривен на каждого члена семьи. Кроме финансового положения, специалисты учитывают социальную уязвимость людей.

К таким категориям относятся одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, лица старше 55 лет, а также люди с инвалидностью или подтвержденными хроническими заболеваниями.

Данная поддержка выплачивается через партнерскую сеть БФ "Право на защиту".

