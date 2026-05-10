Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предусматривает финансовую поддержку для украинцев в рамках международной программы.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области реализуется в рамках многоцелевой программы УВКБ ООН и предусматривает выплаты по 3600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев, сообщает Politeka.

Речь идет о финансовой поддержке, направленной на покрытие базовых потребностей. Общая сумма выплат составляет 10 800 гривен на одного человека, а сама регистрация в программе происходит единовременно.

Средства начисляются на домохозяйство, что позволяет учесть потребности всей семьи.

По информации международных организаций, на протяжении 2025 и 2026 годов более 4 миллионов украинцев остаются внутренне перемещенными лицами.

Поэтому такие программы денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области остаются актуальными. Подать заявку могут переселенцы, получившие справку за последние шесть месяцев.

А также - граждане, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022 или снова поселившиеся в своем постоянном месте жительства в Украине.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области не назначается тем, кто уже получал аналогичные выплаты от других организаций за последние три месяца.

Кроме этого важно соответствовать определенным критериям. Доход на одного человека в семье должен быть меньше 6318 гривен. Также заявители должны относиться к уязвимым категориям населения.

Это могут быть одинокие родители с детьми, люди от 55 лет, а также лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Для оформления выплат необходимо подготовить пакет документов. Среди них паспорт или ID карта, идентификационный код, справка переселенца, свидетельства о рождении детей, банковский счет в формате IBAN и документы, подтверждающие уязвимость.

После этого следует обратиться к пункту сбора данных, который работает через партнеров УВКБ ООН, в частности БФ «Право на защиту».

