Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало реакцию у жителей общины.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине вступило в силу 1 мая, сообщает Politeka.

В городе установили новую стоимость водоснабжения и водоотвода на уровне 126,78 грн. за кубометр. Решение исполнительный комитет городского совета принял 16 апреля после обновления экономических расчетов коммунального предприятия.

В структуре платежа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод сточных ресурсов. По сравнению с 2025 годом, когда сумма составляла 79,26 грн, рост значительный и приближается к 60%.

В городских властях объясняют пересмотр тарифов существенным увеличением расходов в сфере. За последние годы себестоимость работы водной инфраструктуры выросла более чем в 2,5 раза.

Несмотря на это, для населения не используется полный экономический уровень. Разницу, которую оценивают примерно в 1,3 млн грн ежемесячно, покрывают за счет местного бюджета.

Отдельно говорится, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало реакцию среди жителей общины. Часть жителей говорит о дополнительной финансовой нагрузке, особенно на фоне качества воды и периодических перебоев в снабжении.

27 апреля в Гайсине состоялся митинг, в ходе которого граждане передали обращение городскому голове с требованием пересмотра решения.

В итоге ситуация объединила экономические аргументы власти и социальное недовольство части потребителей, что сформировало напряжение вокруг новых расчетов.

Последующие изменения стоимости услуг будут зависеть от динамики затрат предприятий и решений местных органов самоуправления.

