Подготовлены подробные графики отключения света в Кировоградской области на 13 мая.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Следует заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

В селе Биркы с 09:00–17:00 не будет электричества. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам этого населенного пункта:

Ветеранив — 27-38, 40

Горихова — 8-18

Дачна — 39, 39А, 41, 43-45

Мыру — 1-2, 3А, 3Б, 4-7

Незалежности — 19, 19А, 20-23, 23А, 24-26

Сагайдачного — 1-6, 6А, 7-9, 9А, 10

Шевченка — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

В селе Александрия с 09:00–18:00 будет отсутствовать электроэнергия. Обесточение будут продолжаться в домазах, расположенных на улицах:

Анатолия Касапенка — 12, 14, 16

Героив Рятувальныкив — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-38

Грыгория Сковороды — 1-22

13.05.2026 года с 09:00–17:00 в населенном пункте Овсяныкивка вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Молодижна — 1-2, 2А, 3-11, 13-17, 19, 19А, 20, 22-27, 29-30, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45

Пивденна — 1-2, 2Б, 2В, 2Г, 3-4, 7-9, 11, 14-18, 18Б, 19-20, 22-23, 26-31, 33, 35, 37, 38А, 39

Поштова — 12

Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте Веселивка. Электричество исчезнет с 09:00–17:00 на следующих улицах:

Мыру — 67, 69, 71, 73-75, 77-78, 80-84, 87-100, 101А, 102, 104, 106, 110, 112.



