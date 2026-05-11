Графики отключения света будут ждать часть населенных пунктов в Одесской области на 12 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Украинцам сделали подробный график отключения света в Одесской области на 12 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы. Поэтому не будет электричества 12 мая с 08:00–18:00 часов в селе Гвоздавка Перша. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Свято-Михайловская - 2

Сонячна - 30

С 08:00 до 18:00 часов исчезнет электричество в селе Ясеново Друге. Обесточенными будут оставаться только улица Свято-Покровська.

С 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Ясенове Перше, однако ограничения будут действовать на улице Центральна 21.

12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:

с. Гонората

сел. Борщи ул. Лисова

с. Куяльник

с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна

с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена

с. Розаливка

с. Новый Мыр

с. Глыбочок

с. Малый Куяльнык ул. Пивденна

с. Косы

с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна

с. Велыка Киндративка

с. Косы-Слобидка

с. Любомырка

с. Вестернычаны

с. Оброчне

с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна

с. Олексиивка

с. Ставкы

с. Петривка.

