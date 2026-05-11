Графики отключения света будут ждать часть населенных пунктов в Одесской области на 12 мая, сообщает издание Politeka.net.
Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
Украинцам сделали подробный график отключения света в Одесской области на 12 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы. Поэтому не будет электричества 12 мая с 08:00–18:00 часов в селе Гвоздавка Перша. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:
- Свято-Михайловская - 2
- Сонячна - 30
С 08:00 до 18:00 часов исчезнет электричество в селе Ясеново Друге. Обесточенными будут оставаться только улица Свято-Покровська.
С 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Ясенове Перше, однако ограничения будут действовать на улице Центральна 21.
12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:
- с. Гонората
- сел. Борщи ул. Лисова
- с. Куяльник
- с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна
- с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена
- с. Розаливка
- с. Новый Мыр
- с. Глыбочок
- с. Малый Куяльнык ул. Пивденна
- с. Косы
- с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна
- с. Велыка Киндративка
- с. Косы-Слобидка
- с. Любомырка
- с. Вестернычаны
- с. Оброчне
- с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна
- с. Олексиивка
- с. Ставкы
- с. Петривка.
