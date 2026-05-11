Графики отключения света будут ждать часть населенных пунктов в Одесской области на 12 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Украинцам сделали подробный график отключения света в Одесской области на 12 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы. Поэтому не будет электричества 12 мая с 08:00–18:00 часов в селе Гвоздавка Перша. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

  • Свято-Михайловская - 2
  • Сонячна - 30

С 08:00 до 18:00 часов исчезнет электричество в селе Ясеново Друге. Обесточенными будут оставаться только улица Свято-Покровська.

С 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Ясенове Перше, однако ограничения будут действовать на улице Центральна 21.

свет, отключение электроэнергии

12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:

  • с. Гонората
  • сел. Борщи ул. Лисова
  • с. Куяльник
  • с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна
  • с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена
  • с. Розаливка
  • с. Новый Мыр
  • с. Глыбочок
  • с. Малый Куяльнык ул. Пивденна
  • с. Косы
  • с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна
  • с. Велыка Киндративка
  • с. Косы-Слобидка
  • с. Любомырка
  • с. Вестернычаны
  • с. Оброчне
  • с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна
  • с. Олексиивка
  • с. Ставкы
  • с. Петривка.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Одесской области: что происходит на рынке.

Также Politeka сообщала, Работа с зарплатой более 27 тысяч гривен: где пенсионерам искать вакансии в Одессе.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: что нужно сделать, чтобы получать надбавку каждый месяц.