У компанії АТ «ДТЕК Одеські електромережі» показали планові графіки відключення світла в Одеській області на 13 травня.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Українцям зробили детальний графіки відключення світла в Одеській області на 13 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

У компанії АТ «ДТЕК Одеські електромережі» наголошують, що всі такі планові ремонтні роботи мають профілактичний характер та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми, особливо напередодні періодів підвищеного навантаження на мережі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в селі Градениці. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 17 години на таких вулицях:

Дружби, Сонячна, Хутірська, Широка, пров. Тихий, пров. Чорноморський.

Як повідомили в АТ «ДТЕК Одеські електромережі», тимчасові обмеження електропостачання запровадять 13 травня 2026 року одразу в кількох населених пунктах.

Зокрема, у селі Гонората електроенергію планують відключити з 08:00 до 19:00. У цей самий період без світла частково залишиться і село Глибочок. Там профілактичні роботи проводитимуться на вулиці Центральній.

Крім того, планові відключення торкнуться і села Вознесенка Перша. За попередньою інформацією, роботи на електромережах триватимуть 13 травня з 09:00 до 19:00.

