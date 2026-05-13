Обмеження руху транспорту в Тернополі почали діяти з 11 травня на території мікрорайону, де фахівці займатимуться оновленням дорожнього полотна, повідомляє Politeka.

У міській раді зазначають, що такі заходи є необхідними для підтримання належного стану інфраструктури.

На даній ділянці фахівці планують виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту покриття.

У зв’язку з цим, водіям та пасажирам варто бути готовими до того, що звичні маршрути стали тимчасово недоступними.

За інформацією міськради, обмеження руху транспорту в Тернополі стосуються вулиці Веселої. Проїзд повністю заблоковано на відрізку дороги, що пролягає від перехрестя з вулицею Петрушевича до житлового №23.

Для забезпечення безпеки та інформування учасників дорожнього руху на місці проведення ремонту встановили відповідні знаки.

Ремонтні бригади працюватимуть на об’єкті протягом двох тижнів. Офіційно встановлено, що обмеження руху транспорту в Тернополі триватимуть у період з 11 до 24 травня.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватися вимог дорожніх знаків та заздалегідь обирати альтернативні шляхи об’їзду.

Це допомооже уникнути заторів і вчасно дістатися до місця призначення.

Найбільше змін відчувають пасажири, які користуються послугами перевізників. Через перекриття вулиці Веселої автобус за маршрутом №21 змінив свою траєкторію.

Громадський транспорт курсує в об’їзд закритої зони. Новий шлях пролягає через вулиці Тютюнника, Зелену, Лисенка та Галицьку.

Для зручності тернополян на цей період запровадили додаткову зупинку. Пасажири можуть вийти на вулиці Лисенка, 1, що розташована безпосередньо навпроти будівлі сервісного центру №11 Пенсійного фонду України.

