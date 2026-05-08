Ограничения движения транспорта в Тернополе будут действовать в течение двух недель и могут повлиять на привычные маршруты как общественного, так и частного транспорта.

Ограничение движения транспорта Тернополя будет введено в мае из-за проведения ремонтных работ на одной из улиц города, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет горсовет Тернополя.

С 11 по 24 мая перекроют проезд на улице Веселой. Речь идет о участке от перекрестка с улицей Евгения Петрушевича до дома №23. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.

Причина изменений – текущий ремонт дорожного покрытия. При выполнении работ движение транспорта на указанном отрезке будет полностью ограничено.

В этой связи изменится схема курсирования автобуса №21. Маршрут организуют в объезд через улицы Юрия Тютюнника, Зеленую, Николая Лысенко и Галицкую. Также предусмотрена дополнительная остановка для высадки пассажиров на Лысенко, 1 — напротив помещения сервисного центра Пенсионного фонда.

В период проведения работ установят соответствующие дорожные знаки согласно временной схеме организации движения. Водителей просят заранее учесть изменения при планировании поездок.

Кроме того, в Тернопольской области также сообщалось о новых тарифах на проезд.

На маршруте №19/1 «Дубовцы — Байковцы» тариф зависит от дистанции: от 30 до 50 грн в зависимости от конечной остановки. Минимальная стоимость между соседними деревнями составляет 20 грн.

Для направления №19/2 «Рощи Шевченковские — Тернополь» введена фиксированная цена — 30 грн независимо от точки посадки или высадки.

Изменения коснулись маршрута №19/3 «Охримовцы — Шляхтинцы — Байковцы», где проезд до основных остановок составляет 25 грн.

