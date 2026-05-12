Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти з 12 травня для забезпечення стабільної роботи інфраструктури, повідомляє Politeka.

За інформацією залізничників введення нового графіка руху поїздів у Полтавській області пов’язане із проведенням масштабних ремонтних робіт на коліях.

Упродовж тривалого періоду із 12 до 24 травня будуть зміни у курсуванні приміського №6533 який слідує за маршрутом Полтава Південна - Кременчук-Пасажирський.

У цей часовий проміжок експрес їхатиме за звичним розкладом лише до станції Пологи. Для того щоб дістатися кінцевого пункту призначення у Кременчуці людям доведеться скористатися іншим рейсом.

У компанії АТ "Укрзалізниця" пояснили що далі перевезення здійснюватиме склад №6541.

Варто врахувати що час відправлення цього експреса зі станції Пологи зміститься. Замість звичних 11.30 він вирушатиме о 13.01. Відповідно прибуття до Кременчука очікується о 13.36.

Окрім кременчуцького напрямку новий графік руху поїздів у Полтавській області зачепить і рейси які курсують до Берестина.

Для цієї ділянки залізниці визначено окремі дні коли діятимуть оновлені умови проїзду а саме 15 травня а також 18 та 19 травня.

Наприклад №6574 який сполучає станції Полтава-Південна та Берестин виходитиме на маршрут трохи раніше. Замість о 08.31 пасажирам слід бути на пероні вже о 08.26.

Зміни також торкнулися зворотного напрямку для №6575 Берестин - Полтава-Південна. До станції Селещина цей склад рухатиметься без будь-яких відхилень.

А от відправлення із Селещини заплановане на 15.02 замість попереднього часу 14.05. У результаті, прибуття до Полтави відбудеться о 15.45 хоча раніше склад приїжджав о 14.45.

Ще один вечірній рейс №6576 Полтава-Південна - Берестин також зазанає змін Виїзд із Полтави відбуватиметься о 14.15. Зі станції Селещина цей же склад вирушатиме о 15.01 замість 15.08.

