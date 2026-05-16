Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області поки не є остаточним рішенням.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області обговорюють у Калуші, де міська влада планує підняти тариф на перевезення у громадських автобусах одразу на 10 гривень, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднили на сайті Калуської міської ради.

Згідно з документом, вартість однієї поїздки у міському транспорті може зрости до 25 гривень. Наразі жителі міста сплачують 15 гривень за користування автобусами загального призначення.

Ініціатором перегляду тарифу стало комунальне підприємство «Екоресурс». Саме воно звернулося до міської ради з проханням переглянути чинні розцінки через збільшення витрат на обслуговування перевезень.

У мерії пояснюють, що тарифи, які затвердили ще у 2025 році, вже не відповідають реальним економічним умовам. За цей час суттєво зросли витрати на пальне, технічне обслуговування автобусів, закупівлю запчастин та оплату праці водіїв.

Чиновники зазначають, що перевізники дедалі частіше звертають увагу на складність роботи за старими умовами. Через це місто змушене розглядати нові фінансові підходи для стабільного функціонування транспортної системи.

Водночас подорожчання проїзду в Івано-Франківській області поки не є остаточним рішенням. Наразі триває етап громадського обговорення, під час якого мешканці Калуша можуть висловити власну позицію щодо запропонованих змін.

Пропозиції та зауваження прийматимуть з 12 травня до 15 червня. Подати звернення можна як у письмовому вигляді, так і через електронні канали зв’язку до управління економічного розвитку Калуської міської ради.

У міськраді наголошують, що після завершення консультацій усі отримані звернення мають проаналізувати. Лише після цього виконавчий комітет ухвалить остаточне рішення щодо нового тарифу у громадському транспорті міста.

