Новый график движения поездов в Ивано-Франковске введен временно из-за ремонта железнодорожных путей на Прикарпатье, что повлияло на расписание пригородных сообщений в мае, передает Politeka.

Как сообщили в Укрзализныце, изменения коснулись сразу нескольких направлений. В определенные даты часть рейсов полностью упраздняют, а другие курсируют по сокращенным маршрутам. Это связано с проведением технических работ на инфраструктуре.

В частности, в период 18-20 мая не будут выполняться отдельные рейсы между Ивано-Франковском и Яремче, а также по направлениям Коломыя - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. В дни 6-8 и 19-21 мая аналогичные ограничения касаются части поездов в сторону Коломыи и Ворохты.

Отдельно говорится, что часть пригородных маршрутов в эти периоды не достигает конечной станции в областном центре. Вместо этого движение завершается на промежуточной станции Хриплин, которая меняет привычную логистику для пассажиров и требует дополнительного планирования поездок.

Из-за таких корректировок расписания пассажирам советуют внимательно проверять время отправления и конечные остановки перед путешествием, поскольку изменения действуют только на период ремонтных работ.

В целом новый график движения поездов в Ивано-Франковске носит временный характер и будет отменен после завершения обновления путевой инфраструктуры.

Кроме того, в Ивано-Франковске также сообщалось о подорожании проезда.

Согласно документу , обновленные тарифы введены в Коломне и касаются городских маршрутных перевозок. Стоимость билета для взрослого населения установлена ​​на уровне 20 гривен, в то время как учащиеся школ платят 10 гривен.