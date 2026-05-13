Варто врахувати можливі перебої та графіки відключення світла у Полтавській області на 14 травня.

Графіки відключення світла на 14 травня триватимуть багато годин в окремих населених пунктах у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 травня будуть тривати у зв'язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами. Варто врахувати можливі перебої з електропостачанням.

З 08:00 до 16:30 години в смт. Чорнухи зникне електрика через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Світла не буде за адресами:

Центральна (б. 40, 40А, 40Б, 42, 42А)

14.05.2026 року з 08:00–20:00 години в селі Бербениці будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні вулиці:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

вул.Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67), Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

З 08:00 до 20:00 години в селі Жабки будуть діяти за окремими адресами: На 12 годин поспіль зникне електрика на вулицях:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовки (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гуківка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарина (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

ім.І.К.Лети (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лісова (б. 2, 4, 6),

Миколаївка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мисники (б. 1),

Молодіжна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Низова (б. 2, 8),

Павленківка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаївка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубівка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Филівка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цисівка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайки (б. 3, 6г),

Шкільна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26).

