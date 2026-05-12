Подорожание продуктов в Одессе фиксируется сразу в нескольких категориях базовой корзины, где изменения затрагивают как молочную, так и мясную и рыбную группы товаров, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

В сегменте молочной продукции сливки «Простонаше» 10% (200 мл) в среднем стоят 40,14 грн. В сетях цены колеблются от 38,99 грн у Novus до 42,00 грн в Megamarket, тогда как Metro удерживает уровень 39,42 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 38,37 грн., зафиксирован постепенный рост более чем на 3 грн.

В мясном сегменте говядина ребра демонстрирует еще более заметную динамику. Средняя стоимость составляет 278,13 грн за килограмм. В разных сетях разброс значителен: от 239,90 грн у Auchan до 304,00 грн у Novus. Месяцем ранее средний уровень был 272,04 грн, что подтверждает дальнейшее повышение.

Рыбная продукция также меняется в цене. Живой карп сейчас стоит 265,00 грн за килограмм против 249,23 грн в апреле. В динамике за месяц прибавилось почти 20 грн, причем скачок произошел не равномерно, а ближе к концу периода наблюдений.

Ежедневные показатели за апрель и начало мая свидетельствуют о волнообразных колебаниях: часть позиций долгое время удерживала стабильный уровень, после чего происходили резкие корректировки.

В целом, продовольственный рынок города постепенно смещает ценовые ориентиры вверх, и подорожание продуктов в Одессе становится заметным в разных группах товаров — от молочных изделий до мяса и рыбы.

Дополнительно эксперты отмечают, что дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от логистики поставок и сезонных колебаний спроса, традиционно влияющих на розничный рынок.

