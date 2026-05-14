Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються за підтримки державних структур та волонтерських обʼєднань, повідомляє Politeka.

Наразі у обласному центрі діє розгалужена система пунктів видачі, де громадяни можуть отримати необхідні набори товарів першої необхідності.

Отримати безкоштовні продукти ддля ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можуть багатодітні родини, жінки, особи з інвалідністю та малозабезпечені сімʼї.

Важливо розуміти, що допомога видається періодично, тому жителям рекомендують уважно стежити за оновленнями на офіційних ресурсах та сторінках організацій у соціальних мережах.

Основним осередком розподілу ресурсів залишається Гуманітарний штаб, який працює за територіальним принципом у кожному районі міста.

У Олександрівському районі пункт розташований у КЗ Запорізький академічний обласний театр ляльок ЗОР на вулиці Гоголя, будинок 60.

Мешканці Заводського району можуть звертатися на вулицю Ринкову, будинок 2, а у Вознесенівському районі видача організована на вулиці Незалежної України, будинок 55.

Для жителів Дніпровського району допомога доступна у БК Енергетиків на бульварі Вінтера, будинок 16. У Хортицькому районі штаб знаходиться на вулиці Запорізького козацтва, будинок 17а.

Крім того, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видає Благодійний фонд Карітас. Організація зосереджує увагу на підтримці важкохворих, самотніх літніх людей та тих, хто постраждав від бойових дій.

Окрім продовольчих наборів, фонд надає послуги з догляду вдома та психологічну допомогу.

Для того, щоб отримати продовольчу чи іншу підтримку, необхідно уважно слідкувати за оголошеннями на офіційних сторінках вказаних організацій.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.