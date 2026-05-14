Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надаватиметься лише у випадках.

Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення доступна від благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У межах програми передбачено надання допомоги для виконання малих та середніх ремонтів житла. Йдеться про комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, необхідних після часткових руйнувань будинків або квартир. Зокрема, це може бути заміна вибитих вікон і дверей, ремонт пошкоджених дахів, стін або стель.

Організатори наголошують, що допомога надаватиметься лише у випадках, коли житло не має критичних конструктивних пошкоджень і залишається безпечним для проживання. Претендувати на участь у програмі можуть власники помешкань із легкими або середніми пошкодженнями, спричиненими війною.

Проєкт реалізується у двох форматах. У першому випадку домогосподарствам можуть надати грошову допомогу на проведення ремонту. Альтернативний варіант — організація ремонтних робіт силами підрядної компанії.

Отримати гуманітарну допомогу в межах програми можуть виключно мешканці Харкова та Ізюма в Харківській області, які належать до вразливих категорій населення. Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, пенсіонерам віком понад 60 років, одинокі матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, а також вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Для оформлення допомоги заявникам необхідно надати пакет документів. Зокрема, потрібно підтвердити особу та право власності на житло, а також надати документи, які засвідчують належність до однієї з категорій вразливості.

Крім того, обов’язковою умовою є підтвердження складного фінансового становища. Йдеться про втрату джерела доходу або середньомісячний дохід менш як 6318 гривень на одну особу. Для цього можуть знадобитися довідки про доходи, документи з Пенсійного фонду, податкової служби або інші офіційні підтвердження фінансового стану родини.

