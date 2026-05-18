У Полтаві продовжує працювати соціально-реабілітаційний центр, де надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві доступна у вигляді важливих послуг, які надаються безкоштовно, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

У Полтаві продовжує працювати соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку та внутрішньо переміщених осіб, де пенсіонери можуть безкоштовно отримати широкий спектр соціальних, медичних і психологічних послуг.

Ініціативу реалізував благодійний фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів — Карітас Люксембург та Карітас Австрія.

Центр створено для підтримки мешканців Полтави та ВПО віком від 60 років (пенсіонерів), які потребують додаткової допомоги, спілкування та реабілітації в умовах війни.

У межах роботи простору літнім людям надають безоплатну гуманітарну допомогу в Полтаві у вигляді медичних, соціальних та оздоровчих послуг. Відвідувачі можуть пройти первинний медичний огляд, зокрема перевірити артеріальний тиск, рівень цукру в крові, сатурацію, а також зробити електрокардіограму та інші базові обстеження.

Окремий напрям роботи центру стосується фізичної реабілітації та підтримки здоров’я людей старшого віку. Для пенсіонерів доступні фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Також проводяться заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримання рухової активності та профілактику вікових змін організму.

Значну увагу в центрі приділяють психологічному стану літніх людей. Для відвідувачів організовують групові тренінги та індивідуальні консультації з психологом, які допомагають подолати стрес, емоційне виснаження, наслідки вимушеного переселення та відчуття самотності.

Крім медичних і психологічних послуг, у просторі активно розвивають творчі та соціальні ініціативи. Для пенсіонерів проводять заняття з арттерапії, глинотерапії, малювання та художнього розпису. Також працюють клуби за інтересами — читацькі та музичні гуртки, кіноклуб, танцювальні заняття, а також гуртки з в’язання, вишивання й кулінарії. Для всіх відвідувачів центру передбачені щоденні гарячі обіди.

Соціально-реабілітаційний центр у Полтаві працює щодня з 09:00 до 17:00 за адресою: вулиця Семена Антонця, 24.

