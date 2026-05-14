Робота для пенсіонерів в Одесі фіксується на ринку зайнятості як сукупність нових вакансій, розміщених на платформі Work.ua, де роботодавці пропонують різні формати участі у трудовій діяльності, передає Politeka.

Серед актуальних варіантів — позиція в мережі громадського харчування «МакДональдз», розташована в ТРЦ «Рів’єра». Оплата досягає 27 434 грн, передбачені офіційне оформлення, гнучкий графік, медичне страхування, відпустки, бонуси працівникам і регулярні виплати двічі щомісяця або щотижня, а також можливість кар’єрного зростання всередині компанії.

Інший напрямок відкрито в «Автомобільному Домі Одеса» — офіційного представника Mercedes-Benz, що входить до структури Daimler AG. Тут шукають співробітника технічної служби із заробітком близько 12 000 грн. Графік стандартний п’ятиденний, робочі години з 09:00 до 18:00. Додатково передбачено спецодяг, оплачувані лікарняні та відпустки, а також виконання допоміжних операцій у сервісній зоні.

Ще один варіант пропонує торгова мережа «Фокстрот» у ТЦ «Острів». Вакансія вантажника передбачає дохід 21 500 грн після податкових утримань. Основні завдання пов’язані з переміщенням товару та участю у розвантаженні продукції.

Таким чином, Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери — від сервісного обслуговування до торгівлі та технічних процесів, що дозволяє обирати зайнятість залежно від фізичних можливостей і досвіду.

Загалом ринок праці демонструє поступове розширення можливостей для людей пенсійного віку, пропонуючи більш гнучкі формати залучення до зайнятості.

