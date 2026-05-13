Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 мая в Одессе обещает достаточно меняющуюся и насыщенную осадками метеорологическую картину, сообщает Politeka.

По данным ресурса sinoptik.ua, прогноз на неделю с 14 по 20 мая в Одессе предусматривает как ясную солнечную погоду, так и длительные периоды облачности с дождями.

14 мая ночью возможен дождь, а утро встретит горожан непродолжительным прояснением. Температура ночью составит около +11 ° +13 °, а днем ​​поднимется до +18 °.

15 мая ситуация несколько стабилизируется. Хотя облачно, утром и вечером обещают быть ясными и без осадков. Термометры покажут от +12° ночью до +19° днем.

16 мая станет одним из самых теплых и приятных дней данного периода. Температурные показатели порадуют стабильностью: +12° ночью и до +20° в разгар дня.

17 мая ситуация начнет меняться. Ясно небо с утра уже после обеда затянется плотными облаками. Температура воздуха днем ​​снизится до +18°.

18 мая пройдет под знаком облачности. Хотя днем ​​солнце ненадолго выглянет из-за облаков, к вечеру они снова закроют небо и принесут с собой мелкий дождь. Днем воздух прогреется до +20°.

19 мая весь день будет облачным, а начиная с середины дня и до самой ночи будет идти мелкий дождь. При этом будет достаточно тепло: ночные +14° сменятся дневными +20°.

Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 мая в Одессе предостерегает, что 20 мая облачность будет держаться до самого вечера без прояснений. Небольшой дождь начнется еще ночью и будет идти в течение всего дня.

Температурный режим при этом будет самым теплым за весь период: ночью ожидается +15°, а днем ​​столбики термометров достигнут отметки +22°.

