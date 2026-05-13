Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 травня в Одесі обіцяє доволі мінливу та насичену опадами метеорологічну картину, повідомляє Politeka.

За даними ресурсу sinoptik.ua, прогноз на тиждень з 14 по 20 травня в Одесі передбачає, як ясну сонячну погоду, так і тривалі періоди хмарності з дощами.

14 травня вночі можливий дощ, а ранок зустріне містян нетривалим проясненням. Температура вночі складе близько +11° +13°, а вдень підніметься до +18°.

15 травня ситуація дещо стабілізується. Хоча вдень і очікується хмарність, ранок та вечір обіцяють бути ясними та без опадів. Термометри покажуть від +12° вночі до +19° вдень.

16 травня стане одним із найнайтепліших і найприємніших днів даного періоду. Температурні показники порадують стабільністю: +12° вночі та до +20° у розпал дня.

17 травня ситуація почне змінюватися. Ясне небо зранку вже по обіді затягнеться щільними хмарами. Температура повітря вдень дещо знизиться до +18°.

18 травня також пройде під знаком хмарності. Хоча вдень сонце ненадовго вигляне з-за хмар, ввечері вони знову закриють небо і принесуть із собою дрібний дощ. Вдень повітря прогріється до +20°.

19 травня весь день буде хмарним, а починаючи з середини дня і до самої ночі йтиме дрібний дощ. При цьому буде досить тепло: нічні +14° зміняться денними +20°.

Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 травня в Одесі застерігає, що 20 травня хмарність триматиметься до самого вечора без жодних прояснень. Дрібний дощ розпочнеться ще вночі і йтиме протягом усього дня.

Температурний режим при цьому буде найтеплішим за весь період: вночі очікується +15°, а вдень стовпчики термометрів досягнуть позначки +22°.

