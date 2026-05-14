В Харьковской области 15 мая будут введены плановые графики отключения света из-за проведения ремонтных и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
По информации местных властей и энергетиков, работы проводятся для повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем. Для удобства созданы графики отключения света в Харьковской области на 15 мая.
В селе Смородське исчезнет электричество с 08:00 до 17:00. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам:
- Вильшанська — буд. 13Б, 52
- Вербна — буд. 1, 5, 22
- Выноградна — буд. 7
- Слободская — буд. 2/5, 22, 24, 30
- Сучасна — буд. 6, 7, 8
- Тельмана — буд. 17, 20
- Червнева — буд. 7, 16
- пров. Тельмана — буд. 56-64, 66
- сад.тов. Ветеран 1-го КМК — буд. 28, 44, 53, 54
- сад.тов. Смородске-2 — сад. буд. 28
- сад.тов. Смородське-1 — буд. 29, 30, сад. буд. 12, 26, сад.діл. 6, 22.
С 08:00–17:10 часов свет исчезнет в городе Люботын. Дополнительные графики отключений будут продолжаться только по следующим адресам:
- Водянська
- Леси Украинкы
- Магистральна
- Полтавськый Шлях
- Харкивська
- в-д Вильшанськый — буд. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 11
- в-д Васыыля Стуса — буд. 1, 13
- в-д Врожаю — буд. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 32, 85, ОБЩДОРОЖНИК
- в-д Кобзаря — буд. 2, 3, 4, 8
- в-д Кузьмы Скрябина — буд. 6
- в-д Лисный — буд. 3, 3/А
- в-д Свободный — буд. 3, 4
- в-д Смородськый — буд. 1, 9, 14, 16, 35
- в-д Схидный — буд. 2, 3, 4, 5, 10, 11
- Исторична
- Вильшанська
- Вадыма Соколова
- Васыля Масловыча
- Васыля Стуса
- Вербна
- Выноградна
- Гаевскый
- Гетьманська
- Глыбока — буд. 14
- Дибровна — буд. 9
- Козаривська — буд. 2А
- Козацька
- Кузьмы Скрябина
- Леси Украинкы
- Магистральна
- Остапа Бутенка
- Парковый Схыл — буд. 86
- Полтавськый Шлях
- Почвовед
- Роднычок — буд. 29
- Сымеренка
- Слобидська — буд. 26
- Слобожанська — буд. 216А
- Схидна
- Трудова
- Учнивська
- Харкивська
- Юрия Бардакова
- м-н Вознесенськый
- пров. Ивана Багалия
- пров. Андрия Глущенка
- пров. Артельный
- пров. Борыса Патона
- пров. Вильшанськый
- пров. Васыля Стуса
- пров. Гетьманськый
- пров. Глыбокий
- пров. Кобзарськый
- пров. Козаривськый
- пров. Козацькый
- пров. Лисный
- пров. Пивденный
- пров. Романа Иващенка
- пров. Схидный
- пров. Учнивськый
- пров. Харкивськый
- пров. Ярослава Мудрого.
