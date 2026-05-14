Для удобства созданы графики отключения света в Харьковской области на 15 мая.

В Харьковской области 15 мая будут введены плановые графики отключения света из-за проведения ремонтных и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.



О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации местных властей и энергетиков, работы проводятся для повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем. Для удобства созданы графики отключения света в Харьковской области на 15 мая.

В селе Смородське исчезнет электричество с 08:00 до 17:00. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам:

Вильшанська — буд. 13Б, 52

Вербна — буд. 1, 5, 22

Выноградна — буд. 7

Слободская — буд. 2/5, 22, 24, 30

Сучасна — буд. 6, 7, 8

Тельмана — буд. 17, 20

Червнева — буд. 7, 16

пров. Тельмана — буд. 56-64, 66

сад.тов. Ветеран 1-го КМК — буд. 28, 44, 53, 54

сад.тов. Смородске-2 — сад. буд. 28

сад.тов. Смородське-1 — буд. 29, 30, сад. буд. 12, 26, сад.діл. 6, 22.

С 08:00–17:10 часов свет исчезнет в городе Люботын. Дополнительные графики отключений будут продолжаться только по следующим адресам:

Водянська

Леси Украинкы

Магистральна

Полтавськый Шлях

Харкивська

в-д Вильшанськый — буд. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 11

в-д Васыыля Стуса — буд. 1, 13

в-д Врожаю — буд. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 32, 85, ОБЩДОРОЖНИК

в-д Кобзаря — буд. 2, 3, 4, 8

в-д Кузьмы Скрябина — буд. 6

в-д Лисный — буд. 3, 3/А

в-д Свободный — буд. 3, 4

в-д Смородськый — буд. 1, 9, 14, 16, 35

в-д Схидный — буд. 2, 3, 4, 5, 10, 11

Исторична

Вильшанська

Вадыма Соколова

Васыля Масловыча

Васыля Стуса

Вербна

Выноградна

Гаевскый

Гетьманська

Глыбока — буд. 14

Дибровна — буд. 9

Козаривська — буд. 2А

Козацька

Кузьмы Скрябина

Леси Украинкы

Магистральна

Остапа Бутенка

Парковый Схыл — буд. 86

Полтавськый Шлях

Почвовед

Роднычок — буд. 29

Сымеренка

Слобидська — буд. 26

Слобожанська — буд. 216А

Схидна

Трудова

Учнивська

Харкивська

Юрия Бардакова

м-н Вознесенськый

пров. Ивана Багалия

пров. Андрия Глущенка

пров. Артельный

пров. Борыса Патона

пров. Вильшанськый

пров. Васыля Стуса

пров. Гетьманськый

пров. Глыбокий

пров. Кобзарськый

пров. Козаривськый

пров. Козацькый

пров. Лисный

пров. Пивденный

пров. Романа Иващенка

пров. Схидный

пров. Учнивськый

пров. Харкивськый

пров. Ярослава Мудрого.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.