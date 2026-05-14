В Харьковской области 15 мая будут введены плановые графики отключения света из-за проведения ремонтных и профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации местных властей и энергетиков, работы проводятся для повышения надежности электроснабжения, обновления оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем. Для удобства созданы графики отключения света в Харьковской области на 15 мая.

В селе Смородське исчезнет электричество с 08:00 до 17:00. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам:

  • Вильшанська — буд. 13Б, 52
  • Вербна — буд. 1, 5, 22
  • Выноградна — буд. 7
  • Слободская — буд. 2/5, 22, 24, 30
  • Сучасна — буд. 6, 7, 8
  • Тельмана — буд. 17, 20
  • Червнева — буд. 7, 16
  • пров. Тельмана — буд. 56-64, 66
  • сад.тов. Ветеран 1-го КМК — буд. 28, 44, 53, 54
  • сад.тов. Смородске-2 — сад. буд. 28
  • сад.тов. Смородське-1 — буд. 29, 30, сад. буд. 12, 26, сад.діл. 6, 22.

С 08:00–17:10 часов свет исчезнет в городе Люботын. Дополнительные графики отключений будут продолжаться только по следующим адресам:

  • Водянська
  • Леси Украинкы
  • Магистральна
  • Полтавськый Шлях
  • Харкивська
  • в-д Вильшанськый — буд. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 11
  • в-д Васыыля Стуса — буд. 1, 13
  • в-д Врожаю — буд. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 32, 85, ОБЩДОРОЖНИК
  • в-д Кобзаря — буд. 2, 3, 4, 8
  • в-д Кузьмы Скрябина — буд. 6
  • в-д Лисный — буд. 3, 3/А
  • в-д Свободный — буд. 3, 4
  • в-д Смородськый — буд. 1, 9, 14, 16, 35
  • в-д Схидный — буд. 2, 3, 4, 5, 10, 11
  • Исторична
  • Вильшанська
  • Вадыма Соколова
  • Васыля Масловыча
  • Васыля Стуса
  • Вербна
  • Выноградна
  • Гаевскый
  • Гетьманська
  • Глыбока — буд. 14
  • Дибровна — буд. 9
  • Козаривська — буд. 2А
  • Козацька
  • Кузьмы Скрябина
  • Леси Украинкы
  • Магистральна
  • Остапа Бутенка
  • Парковый Схыл — буд. 86
  • Полтавськый Шлях
  • Почвовед
  • Роднычок — буд. 29
  • Сымеренка
  • Слобидська — буд. 26
  • Слобожанська — буд. 216А
  • Схидна
  • Трудова
  • Учнивська
  • Харкивська
  • Юрия Бардакова
  • м-н Вознесенськый
  • пров. Ивана Багалия
  • пров. Андрия Глущенка
  • пров. Артельный
  • пров. Борыса Патона
  • пров. Вильшанськый
  • пров. Васыля Стуса
  • пров. Гетьманськый
  • пров. Глыбокий
  • пров. Кобзарськый
  • пров. Козаривськый
  • пров. Козацькый
  • пров. Лисный
  • пров. Пивденный
  • пров. Романа Иващенка
  • пров. Схидный
  • пров. Учнивськый
  • пров. Харкивськый
  • пров. Ярослава Мудрого.

