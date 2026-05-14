Для зручності створено графіки відключення світла у Харківській області на 15 травня.

У Харківській області 15 травня запровадять планові графіки відключення світла через проведення ремонтних та профілактичних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.



Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією місцевої влади та енергетиків, роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому. Для зручності створено графіки відключення світла у Харківській області на 15 травня.

В селі Смородське зникне електрика з 08:00 до 17:00 години. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами:

Вільшанська — буд. 13Б, 52

Вербна — буд. 1, 5, 22

Виноградна — буд. 7

Слободская — буд. 2/5, 22, 24, 30

Сучасна — буд. 6, 7, 8

Тельмана — буд. 17, 20

Червнева — буд. 7, 16

пров. Тельмана — буд. 56-64, 66

сад.тов. Ветеран 1-го КМК — буд. 28, 44, 53, 54

сад.тов. Смородске-2 — сад. буд. 28

сад.тов. Смородське-1 — буд. 29, 30, сад. буд. 12, 26, сад.діл. 6, 22.

З 08:00–17:10 години світло зникне в місті Люботин. Додаткові графіки відключень будуть тривати лише за наступними адресами:

Водянська

Лесі Українки

Магістральна

Полтавський Шлях

Харківська

в-д Вільшанський — буд. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 11

в-д Василя Стуса — буд. 1, 13

в-д Врожаю — буд. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 32, 85, ОБЩДОРОЖНИК

в-д Кобзаря — буд. 2, 3, 4, 8

в-д Кузьми Скрябіна — буд. 6

в-д Лісний — буд. 3, 3/А

в-д Свободний — буд. 3, 4

в-д Смородський — буд. 1, 9, 14, 16, 35

в-д Східний — буд. 2, 3, 4, 5, 10, 11

Історична

Вільшанська

Вадима Соколова

Василя Масловича

Василя Стуса

Вербна

Виноградна

Гаевский

Гетьманська

Глибока — буд. 14

Дібровна — буд. 9

Козарівська — буд. 2А

Козацька

Кузьми Скрябіна

Лесі Українки

Магістральна

Остапа Бутенка

Парковий Схил — буд. 86

Полтавський Шлях

Почвовед

Родничок — буд. 29

Симеренка

Слобідська — буд. 26

Слобожанська — буд. 216А

Східна

Трудова

Учнівська

Харківська

Юрія Бардакова

м-н Вознесенський

пров. Івана Багалія

пров. Андрія Глущенка

пров. Артельний

пров. Бориса Патона

пров. Вільшанський

пров. Василя Стуса

пров. Гетьманський

пров. Глибокий

пров. Кобзарський

пров. Козарівський

пров. Козацький

пров. Лісний

пров. Південний

пров. Романа Іващенка

пров. Східний

пров. Учнівський

пров. Харківський

пров. Ярослава Мудрого.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.