Специалисты облэнерго объявили о новых локальных графиках отключения света в Волынской области на период с 18 по 22 мая 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Волынской области с 18 по 22 мая снова будут применяться специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 18 мая 2026 года, графики отключения света коснутся Турийской территориальной общины в Волынской области. С 9:00 до 16:30 обесточение состоится в с. Дожва по улицам Барибанда, Покруповка, Юрия Панасюка, а с 9:00 до 17:00 – с. Обенижи (Новая, Тишика).

Также, по данным облэнерго, в течение следующей недели графики отключения света в Волынской области будут применяться в пределах Рожищенского городского территориального общества, сообщает Politeka.

Временные перерывы в электроснабжении там пройдут 19 мая с 10:00 до 17:00 в селах Богушевская Марьяновка (ул. Прилесная) и Линовка (Гаевая, Граничная).

В течение трех дней подряд, с 19 по 21 число, обесточения будут происходить с 9 до 17 часов в с. Вишенки (Заречная, Набережная, Вишневая, Зеленая, Крестьянская, Садовая, Апрельская, Спортивная).

Кроме того, ежедневно с 19.05 по 22.05, ограничения электроснабжения с 9:00 до 17:00 также будут действовать в таких населенных пунктах:

Рожище (Мостовая, Соборности, Шевченко, Елены Пчилки, Дмитровская);

Рудня (Апрельная, Солнечная, Садовая, Железнодорожная);

Носачевичи (Граничная).

