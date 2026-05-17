В Кировоградской области с 18 по 24 мая будут длительные графики отключения света, которые в отдельные дни могут охватывать несколько часов подряд, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Энергетики заранее сформировали детальные графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 18 по 24 мая, чтобы жители региона могли заранее ознакомиться с актуальным расписанием и учесть возможные ограничения в повседневной жизни.
18.05.2026 с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Букварка не будет электричества. Свет исчезнет из-за капитального ремонта по следующим адресам:
- Мыру — 1–12, 14–16, 18–19, 21а, 23–24, 26–29, 34, 41–42, 44, 46А, 47, 51–59, 61, 64–67, 74–75, 81, 83–85, 87
- Молодижна — 1–7, 9–13, 15–18, 21
- Набережна — 1, 1А, 3, 5, 5а, 7, 9, 12–15
- Остапенка — 1–11, 11А, 12–14, 16, 19–21, 24–26, 30
- Перемогы — 9, 14
- Садова — 3
- Степова — 6, 8
19.05.2026 года с 09:00–16:00 часов в населенном пункте Олександривка исчезнет свет, но только на следующих улицах:
- Б.Хмельныцького — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86
- Евгена Маланюка — 15–17
- Молодижна — 563, 30, 32
- Олега Антонова — 1Б
- Олександра Назаренка — 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Партызанив Украины — 45–46
- Юрия Кулыныча — 37
20.05.2026 года с 08:00–23:00 (почти весь день) электричество будет отсутствовать в населенном пункте Марто-Иванивка. Ограничения вводят на улицах:
- Ивана Гороновыча — 23–27, 27А, 28–29, 31, 31А, 32–40, 42–44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
- Самохвалова — 2, 4, 6–16, 18, 20, 25–27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Свитанкова — 11, 13, 15, 21
21.05.2026 года с 09:00–21:00 в населенном пункте Войнивка вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:
- Дачный кооп «Жовтень» — 240
- Ингулецька — 1, 3–5, 8, 11–12
- Культурна — 2–5, 7, 9–10
- Набережный пров. — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7–8, 8а, 9–11, 11а, 11б, 12а, 13–15, 17, 20
- Софиивська — 7
- Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 13–14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29–30, 39, 41, 43–44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61.
