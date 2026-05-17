В Кировоградской области с 18 по 24 мая будут длительные графики отключения света, которые в отдельные дни могут охватывать несколько часов подряд, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

18.05.2026 с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Букварка не будет электричества. Свет исчезнет из-за капитального ремонта по следующим адресам:

Мыру — 1–12, 14–16, 18–19, 21а, 23–24, 26–29, 34, 41–42, 44, 46А, 47, 51–59, 61, 64–67, 74–75, 81, 83–85, 87

Молодижна — 1–7, 9–13, 15–18, 21

Набережна — 1, 1А, 3, 5, 5а, 7, 9, 12–15

Остапенка — 1–11, 11А, 12–14, 16, 19–21, 24–26, 30

Перемогы — 9, 14

Садова — 3

Степова — 6, 8

19.05.2026 года с 09:00–16:00 часов в населенном пункте Олександривка исчезнет свет, но только на следующих улицах:

Б.Хмельныцького — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Евгена Маланюка — 15–17

Молодижна — 563, 30, 32

Олега Антонова — 1Б

Олександра Назаренка — 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Партызанив Украины — 45–46

Юрия Кулыныча — 37

20.05.2026 года с 08:00–23:00 (почти весь день) электричество будет отсутствовать в населенном пункте Марто-Иванивка. Ограничения вводят на улицах:

Ивана Гороновыча — 23–27, 27А, 28–29, 31, 31А, 32–40, 42–44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Самохвалова — 2, 4, 6–16, 18, 20, 25–27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Свитанкова — 11, 13, 15, 21

21.05.2026 года с 09:00–21:00 в населенном пункте Войнивка вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Дачный кооп «Жовтень» — 240

Ингулецька — 1, 3–5, 8, 11–12

Культурна — 2–5, 7, 9–10

Набережный пров. — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7–8, 8а, 9–11, 11а, 11б, 12а, 13–15, 17, 20

Софиивська — 7

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 13–14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29–30, 39, 41, 43–44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61.

