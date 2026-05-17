Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».



В связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на неделю с 18 по 24 мая. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничениям.

18.05.2026 с 08:30 до 17 часов будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населённом пункте Вознивци. Обесточат улицы:

Гагармна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501;

Закрынычна 1, 2, 3, 4, 5;

Затышна 4, 6, 9, 10, 11;

Коцюбынського 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Першотравнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42;

Пырогова 1, 2, 4, 5;

Польова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Садова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Суворова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24;

1 Травня 19 / 2.

19.05.2026 года продлятся с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Борысивка. Обесточение будут в домах, которые расположены по следующим адресам:

Валентына Корсуна: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лисова: 1, 2, 3, 5, 7

Набережна: 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова: 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Сымыренка: 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

провулок Мыколы Биляшивського: 4

провулок Трыпильськый: 1, 3, 4, 9

20.05.2026 года с 8 до 17 часов отключат электричество в селе Носкивци. Света не будет на следующих улицах:

Горького 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Дружбы 2;

Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Паркова 2, 8, 11;

Першотравнева 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23;

Польова 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23;

Слобидська 1;

Соборна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;

Суворова 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 59, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 78, 80, 90, 92, 93, 116, 117, 119, 504;

Центральна;

провулок Суворова 10.

