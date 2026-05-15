Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области выдаются в специализированных центрах поддержки для людей из Мариуполя, сообщает Politeka.

Такая инициатива реализуется благодаря усилиям Мариупольского городского совета для обеспечения своих жителей самым необходимым.

Для многих мариупольских семей, проживающих в подольском регионе, такая системная гуманитарная поддержка является чрезвычайно важной помощью.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области помогают существенно снизить ежемесячные бытовые расходы переселенцев.

В центре "ЯМариуполь Винница" подчеркивают, что выдача пакетов производится на регулярной основе, чтобы поддержка была не разовой, а стабильной и прогнозируемой для каждой семьи.

Наполнение таких гуманитарных свертков тщательно продумано, чтобы обеспечить базовые потребности человека в питании на определенный период.

Внутри каждого набора содержится необходимый перечень товаров длительного хранения. В частности, получатели находят там разнообразные крупы, подсолнечное масло, сахар и чай.

Также в состав обязательно входят консервы и другие товары, легко хранить и использовать для приготовления ежедневных блюд.

Такая комплектация позволяет закрыть первоочередные запросы переселенцев по поводу продовольственного обеспечения.

Сами получатели помощи положительно оценивают подобную инициативу от городских властей Мариуполя. Такие отзывы свидетельствуют о том, что бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области действительно выполняют свою социальную функцию.

Важно помнить, что выдача производится из расчета один набор на 31 день для одного лица.

