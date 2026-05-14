Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает временную корректировку времени отправки рейсов на трамвайных и троллейбусных линиях города, сообщает Politeka.

В настоящее время городские власти и коммунальные службы вынуждены адаптировать работу коммунальных маршрутов к актуальной ситуации в энергосистеме страны.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге охватывает как рабочие дни, так и выходные, обеспечивая потребности работающего населения.

Речь идет о трамвайном маршруте №27, который является стратегически важным транспортным звеном для Долгинцевского района.

Эта линия позволяет жителям удобно добраться до главной железнодорожной станции города. В рабочие дни первые вагоны начинают курсировать очень рано.

В частности, утренние выезды по расписанию стартуют уже в 3:04. Это позволяет своевременно начать смену тем, кто работает по графику ночных дежурств.

Вечернее сообщение также было скорректировано в соответствии с требованиями экономии. Последний трамвай в сторону конечной остановки уходит в 21:16.

Специалисты отмечают, что новый график движения транспорта в Кривом Роге разработан так, чтобы минимизировать дискомфорт для людей при уменьшении потребления энергии.

Маршрут проходит через ряд ключевых локаций, среди которых Ул. Обогатительно, Пр. Южный и Трампарк. Также электротранспорт останавливается на ул. Отечества, Ул. Соборности и Пл. Домностроителей.

Конечной точкой сообщения является Станция Кривой Рог-Главный, откуда трамвай курсирует в обратном направлении. От остановки Станция Кривой Рог-Главный первый рейс запланирован на 3:34 утра.

Последний вагон от этой станции уезжает в 22:18, направляясь в Трампарк.

Что касается другого конца маршрута, то от остановки Ул. Обогатительные пассажиры могут воспользоваться первым трамваем в 5:01. Завершающий рейс по этому направлению отправляется в 21:16.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.