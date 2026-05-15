Дефіцит продуктів в Харківській області дедалі помітніше впливає на сегмент свіжих овочів, де нестача якісної продукції швидко позначається на цінниках.

Дефіцит продуктів в Харківській області став однією з причин різкого підвищення вартості тепличних помідорів, які продовжують дорожчати на тлі скорочення поставок та дорогого імпорту, повідомляє Politeka.

За останній тиждень ціни на томати в Україні зросли приблизно на 10%.

Додатковий вплив на ринок спричинило подорожчання імпортної продукції з Туреччина, яка залишається головним постачальником тепличних овочів для України. Через активний експорт турецьких томатів до країн Європейський Союз обсяги поставок на український ринок скоротилися.

Станом на квітень 2026 року вартість одного кілограма помідорів коливається в межах 160–180 гривень. Це майже на 77% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Представники аграрного сектору пояснюють, що українські тепличні господарства лише входять у новий сезон і поки не можуть повністю забезпечити внутрішній попит. Саме тому залежність від імпортної продукції залишається високою.

Економісти зазначають, що дефіцит продуктів в Харківській області дедалі помітніше впливає на сегмент свіжих овочів, де нестача якісної продукції швидко позначається на цінниках у магазинах та супермаркетах.

Попри складну ситуацію, у галузі очікують поступового збільшення пропозиції вже найближчим часом. Із початком активного збору врожаю українських виробників ринок може стабілізуватися, а темпи подорожчання — сповільнитися.

Раніше аналітики також повідомляли про підвищення вартості моркви через скорочення запасів та обмежену кількість якісної продукції у сховищах.

