Пассажирам рекомендуют заранее проверять время отправления и прибытия поездов по новому графику движения в Харьковской области.

Новый график движения поездов в Харьковской области временно изменится из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, пишет Politeka.net.

Об обновлении расписания сообщила «Укрзализныця», призвав пассажиров внимательно следить за актуальными изменениями перед планированием поездок.

В мае на отдельных участках пути Харьковщины будут продолжаться плановые ремонтно-восстановительные работы. В этой связи часть пригородных рейсов будет курсировать по скорректированному рассписанию. Железнодорожники подчеркивают, что такие мероприятия проводятся по повышению безопасности движения, обновлению инфраструктуры и обеспечению стабильной работы пригородного сообщения.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать с 18 по 21 мая. Именно в эти дни пассажирам рекомендуют заранее проверять время отправления и прибытия поездов, поскольку ряд рейсов отправляться раньше или прибывать по обновленному графику.

В частности, пригородный экспресс №6295 сообщением Огульцы - Полтава-Южная будет отправляться в 16:15 вместо привычных 16:34. Поэтому пассажирам советуют прибывать на станции заранее, чтобы избежать опозданий.

Также изменится график движения поезда №6915 Харьков-Пассажирский - Огульцы. Отправление этого рейса запланировано на 14:56, а прибытие – на 16:05. Обновленное расписание коснется и нескольких других популярных направлений пригородного сообщения.

№6920 Огульцы - Люботин будет курсировать с отправлением в 19:08 и прибытием в 19:33. В то же время рейс №6916 Огульцы — Харьков-Пассажирский будет отправляться в 16:30 и прибывать в Харьков в 17:38.

Кроме того, изменения претерпевают и движение поезда №6921 Харьков-Пассажирский — Огульцы. По временному графику он будет отправляться в 18:01 и прибывать на конечную станцию ​​в 19:32.

