Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области начнет действовать уже в мае и коснется маршрутов нескольких популярных составов, сообщает Politeka.

Железнодорожники объясняют такие меры необходимостью технического обслуживания определенных участков инфраструктуры для обеспечения безопасности.

Специалисты отмечают, что проведение путевых работ является плановым процессом, требующим временных корректив в расписании.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области затронет пригородные сообщения в разные периоды месяца. В частности, в период с 18 по 20 мая некоторые составы будут курсировать по сокращенному маршруту.

Это касается рейсов №6431/6432, №6433/6434, а также №6435/6436. Вместо привычного направления Коломыя - Ивано-Франковск - Коломыя эти экспрессы будут следовать только к станции Хриплин и обратно.

Кроме того, изменения коснутся и направлений, связывающих разные регионы через узловые станции. Например, №6403/6404, обычно курсирующий между станциями им. Т.Г. Шевченко и Помочная, в течение мая и начале июня изменит окончательную остановку.

В определенные дни, а именно 16, 18, 20, а также в период с 22 по 27 мая, 29 и 30 мая, 1 и 2 июня этот состав будет курсировать по маршруту им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко.

Это решение позволит железнодорожникам уволить участки путей для выполнения необходимых ремонтных операций.

Также следует обратить внимание на рейс №6405/6402. В период с 6 мая по 3 июня этот состав также курсирует по сокращенной схеме им. Т.Г. Шевченко – Виска – им. Т.Г. Шевченко вместо привычного следования к Помошной.

Для многих жителей региона новый график движения поездов в Ивано-Франковской области станет важным фактором при выборе времени для поездок.

Последние новости Украины: