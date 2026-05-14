Ограничение движения транспорта в Полтаве официально было введено на нескольких участках городских автодорог из-за критического состояния подземных коммуникаций, сообщает Politeka.

Потребность в продолжительных перекрытиях возникла в связи с необходимостью проведения сложных технических манипуляций в канализационных сетях города.

Члены исполнительного комитета городского совета рассмотрели соответствующие обращения коммунальных служб и приняли решение о предоставлении разрешений на временное ограничение движения транспорта в Полтаве.

Городские власти призывают жителей заранее планировать свои поездки и учитывать временные неудобства.

Водителям следует быть особенно внимательными на подъездах к местам проведения работ и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Также ограничение движения транспорта в Полтаве может повлиять на привычный график курсирования некоторых маршрутов общественной перевозки.

На улице Петра Юрченко движение полностью перекроют на отрезке от улицы Решетиловской до перекрестка с улицей Уласа Самчука.

Исполнители работ получили разрешение на эти ограничения до 23 июня 2026 года. Это связано с глубиной залегания коллектора и сложностью его восстановления в условиях интенсивной застройки.

Параллельно с этим перекрытия будут действовать и на других важных артериях города.

Из-за срочного ремонта смотрового колодца на канализационной сети было решено продолжить действующее частичное перекрытие проезжей части по улице Сенной и улице Капитана Владимира Киселева.

По предварительным планам работы на этой локации будут продолжаться до 30 июня 2026 года.

