Подорожчання овочів у Харківській області фіксується у кількох базових позиціях споживчого кошика, де протягом останнього місяця спостерігалася різна інтенсивність цінових змін залежно від продукту та торгових мереж, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надає сайт Мінфін.

Найбільш відчутну динаміку показала білокачанна капуста. Поточна середня вартість становить 25,45 грн за кілограм, тоді як місяць тому вона була значно нижчою. У роздрібі різниця також помітна: в Megamarket товар продається за 31,00 грн, тоді як у Metro — за 19,90 грн. Такий розрив свідчить про суттєві коливання між постачальниками та точками продажу.

Часник утримує більш стабільну, але все ж зростаючу траєкторію. Середня ціна становить 152,50 грн/кг. У магазинах показники варіюються: 136,00 грн в Auchan, 149,00 грн у Novus та 172,50 грн у Megamarket. При цьому квітневі значення були трохи нижчими, що підтверджує поступове коригування ринку.

Морква демонструє найрізкішу зміну серед розглянутих позицій. Середній рівень наразі сягає 36,63 грн/кг, тоді як раніше він був істотно нижчим. У торгових мережах різниця також відчутна: 29,90 грн в Auchan, 35,00 грн у Metro та 45,00 грн у Megamarket. Така амплітуда цін вказує на нестабільність постачання та сезонні фактори.

У підсумку Подорожчання овочів у Харківській області охоплює одразу кілька ключових позицій, однак темпи зростання залишаються нерівномірними — від поступового підвищення до різких стрибків залежно від продукту та торгової мережі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.