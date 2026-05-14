Прогноз погоды с 15 по 24 мая в Харькове, согласно актуальным данным sinoptik.ua, указывает на постепенное повышение температуры на фоне регулярных осадков, сообщает Politeka.

Как отмечают метеорологи, 15 мая в дневные часы синоптики прогнозируют мелкий дождь, который стихнет ближе к ночи. Температура воздуха ночью будет +10°С, а днем ​​достигнет пика на уровне +19°С.

16 мая утро порадует ясным небом. Температурный фон будет колебаться от +13°С ночью до +22°С в самую теплую часть суток.

17 мая пройдет под сплошной облачностью. Небо будет затянуто с утра до самого вечера. Вторая половина дня будет сопровождаться мелким дождем. Показатели термометров покажут +14 ° С ночью и до +23 ° С днем.

18 мая также не принесет много солнца, поскольку облачная погода будет держаться до самого вечера. Температура воздуха заметно возрастет и днем ​​будет +26°С.

19 мая облака должны разойтись только до конца суток, а температура останется на уровне +26°С.

20 мая встретит жителей безоблачным утром. Большая часть суток пройдет без существенных осадков, но к концу дня ожидается небольшой дождь. Ночная температура составит +17°С, а дневная достигнет +26°С.

21 мая будет полностью пасмурным с утра до вечера. Прогноз погоды с 15 по 24 мая в Харькове предупреждает о дождях, которые пройдут в дневное и вечернее время. При этом температура воздуха будет доходить до отметки 27°С.

22 мая днем ​​и вечером ожидается мелкий дождь, при температуре +26°С. 23 и 24 мая пройдут по схожему сценарию.

Прогноз погоды с 15 по 24 мая в Харькове свидетельствует, что первая половина дня будет ясной, однако после обеда небо снова затянется. Днем и вечером пройдут мелкие дожди при температуре воздуха от +20 до +25°С.