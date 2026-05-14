Прогноз погоди з 15 по 24 травня у Харкові згідно з актуальними даними sinoptik.ua вказує на поступове підвищення температури на фоні регулярних опадів, повідомляє Politeka.

Як зазначають метеорологи, 15 травня у денні години синоптики прогнозують дрібний дощ, який стихне ближче до ночі. Температура повітря вночі становитиме +10°С, а вдень досягне піку на рівні +19°С.

16 травня ранок порадує ясним небом. Температурний фон коливатиметься від +13°С вночі до +22°С у найтеплішу частину доби.

17 травня пройде під суцільною хмарністю. Небо буде затягнуте з ранку до самого вечора. Друга половина дня супроводжуватиметься дрібним дощем. Показники термометрів покажуть +14°С вночі та до +23°С вдень.

18 травня також не принесе багато сонця, оскільки хмарна погода триматиметься до самого вечора. Температура повітря помітно зросте і вдень становитиме +26°С.

19 травня хмари мають розійтися лише до кінця доби, а температура залишиться на рівні +26°С.

20 травня зустріне мешканців безхмарним ранком. Більша частина доби пройде без суттєвих опадів, але ближче до кінця дня очікується невеликий дощ. Нічна температура складе +17°С, а денна сягне +26°С.

21 травня буде повністю похмурим з ранку до вечора. Прогноз погоди з 15 по 24 травня у Харкові попереджає про дощі, які йтимуть у денний та вечірній час. При цьому температура повітря буде доходити до позначки +27°С.

22 травня вдень та ввечері очікується дрібний дощ при температурі +26°С. 23 та 24 травня пройдуть за подібним сценарієм.

Прогноз погоди з 15 по 24 травня у Харкові свідчить, що перша половина дня буде ясною, проте після обіду небо знову затягнеться. Вдень і ввечері пройдуть дрібні дощі при температурі повітря від +20°С до +25°С.