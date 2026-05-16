Подорожчання проїзду в Полтавській області стало підставою для перегляду вартості перевезень у Кременчуці, де частина маршрутних автобусів уже перейшла на оплату 25 гривень за поїздку, повідомляє Politeka.

Питання розглядали під час засідання виконавчого комітету міської ради 11 травня. Місцева влада ініціювала перевірку, щоб визначити економічну обґрунтованість чинних та нових тарифних рівнів.

Нині ситуація на міських маршрутах виглядає неоднорідною. У комунальному транспорті, зокрема тролейбусах, вартість проїзду залишається на рівні 20 гривень, тоді як окремі приватні перевізники вже застосували підвищену оплату. Це створило різницю, яка викликала плутанину серед пасажирів.

Міський голова Віталій Малецький повідомив, що протягом травня триватиме збір звернень мешканців та аналіз фінансових показників роботи перевізників. За його словами, після завершення оцінки буде ухвалене остаточне рішення щодо подальшої тарифної політики.

У транспортній сфері основними причинами змін називають зростання витрат на пальне, електроенергію та технічне обслуговування рухомого складу. Перевізники наголошують, що без коригування економічних умов забезпечувати регулярність рейсів стає складніше.

Подорожчання проїзду в Полтавській області наразі розглядається як тимчасовий етап, який може бути переглянутий після завершення перевірки. Якщо розрахунки покажуть можливість стабільної роботи за нижчою вартістю, тариф можуть скоригувати.

Додатково у Кременчуці планують запровадити візуальне маркування транспорту. Спеціальні наліпки мають допомогти пасажирам швидко орієнтуватися, де діє стандартна оплата, а де вже застосовано новий тариф.

