Новый график движения поездов в Винницкой области в мае вводится для части пригородных рейсов через ремонтные работы.

Новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает, что изменения коснутся нескольких пригородных маршрутов, проходящих через станцию ​​Казатин , сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Винницкой области обнародовала "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

Временные изменения коснутся нескольких пригородных маршрутов, проходящих через станцию ​​Казатин.

Пассажирам советуют заранее проверять обновленное расписание, поскольку корректировки касаются времени отправления и прибытия отдельных пассажирских составов.

Причиной смен является проведение ремонтных работ на отдельных участках путей. В компании отмечают, что новый график движения поездов в Винницкой области будет действовать на время.

После завершения работ курсирование важных экспрессов постепенно вернется в привычный режим. С 5 по 8 мая №6212 Казатин-1 - Фастов-1 курсировал по обновленному расписанию.

Отправление со станции Казатин-1 проходило в 17:31, а прибытие в Фастов-1 – в 19:47. Ранее этот рейс отправлялся в 17:08 и прибывал в 19:30, то есть время в пути и расписание отправки были другими.

С 11 по 13 мая также изменится курсирование №6253 Казатин-1 – Шепетовка. Отправка запланирована на 10:28, а прибытие на конечную станцию ​​– в 13:43.

До обновления расписания рейс отправлялся в 10:20 и прибывал в 13:28, поэтому изменения хотя и незначительные, но влияют на пересадки и планирование путешествий.

В эти же дни будет изменено и расписание №6260 Бердичев – Казатин-1. Он будет отправляться в 19:11 и прибывать в 19:46. Ранее отправление проходило в 19:00, а прибытие – в 19:35.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Как пользоваться QR-кодами в Виннице: местным объяснили, как работает новая система оплаты за проезд в транспорте.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Виннице: как сильно вырастут цены на билеты.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: какие новые цены объявлены.