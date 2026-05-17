У Кіровоградській області протягом тижня з 18 до 24 травня діятимуть тривалі графіки відключення світла, які в окремі дні можуть охоплювати кілька годин поспіль, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 18 до 24 травня, щоб мешканці регіону могли завчасно ознайомитися з актуальним розкладом і врахувати можливі обмеження у повсякденному житті.

18.05.2026 року з 09:00–17:00 години в населеному пункті Букварка не буде електрики. Світло зникне через капітальний ремонт за такими адресами:

Миру — 1–12, 14–16, 18–19, 21а, 23–24, 26–29, 34, 41–42, 44, 46А, 47, 51–59, 61, 64–67, 74–75, 81, 83–85, 87

Молодіжна — 1–7, 9–13, 15–18, 21

Набережна — 1, 1А, 3, 5, 5а, 7, 9, 12–15

Остапенка — 1–11, 11А, 12–14, 16, 19–21, 24–26, 30

Перемоги — 9, 14

Садова — 3

Степова — 6, 8

19.05.2026 року з 09:00–16:00 години в населеному пункті Олександрівка зникне світло, проте лише на наступних вулицях:

Б.Хмельницького — 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Євгена Маланюка — 15–17

Молодіжна — 563, 30, 32

Олега Антонова — 1Б

Олександра Назаренка — 1, 1А, 2А, 3–4, 4А, 5–13, 15–17, 18А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Партизанів України — 45–46

Юрія Кулинича — 37

20.05.2026 року з 08:00–23:00 години (майже весь день) електрика буде відсутня в населеному пункті Марто-Іванівка. Обмеження вводять на вулицях:

Івана Гороновича — 23–27, 27А, 28–29, 31, 31А, 32–40, 42–44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Самохвалова — 2, 4, 6–16, 18, 20, 25–27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Світанкова — 11, 13, 15, 21

21.05.2026 року з 09:00–21:00 години в населеному пункті Войнівка вводяться довгі знеструмлення. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Дачний кооп «Жовтень» — 240

Інгулецька — 1, 3–5, 8, 11–12

Культурна — 2–5, 7, 9–10

Набережний пров. — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7–8, 8а, 9–11, 11а, 11б, 12а, 13–15, 17, 20

Софіївська — 7

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 4, 5б, 7, 13–14, 21, 21а, 21г, 23, 25, 26а, 27, 29–30, 39, 41, 43–44, 47, 51, 53, 55, 57а, 61.

